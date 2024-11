Nie jest tajemnicą, że tenis to jeden z najdroższych sportów do uprawiania. Młodzi zawodnicy często zderzają się ze ścianą i nie mają funduszy, by kontynuować karierę. O sytuacji w Rosji w filmiku na YouTube powiedziała Daria Kasatkina. Juniorzy są pod presją rodziców, którzy nie są w stanie inwestować w ich karierę bez zwrotu finansowego do 25. roku życia. - Są surowi w tym aspekcie - podkreśliła.