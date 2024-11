Polskie tenisistki przed ogromną szansą w Maladze. Już zacierają ręce

Przed nami finałowe starcia w ramach 61. edycji Billie Jean King Cup. Reprezentantki Polski z Igą Świątek na czele awansowały już do półfinału, w którym zmierzą się z przeciwniczkami z Włoch. Stawka jest naprawdę ogromna - panie, które spiszą się lepiej nie dość, że awansują do ścisłego finału turnieju, to w dodatku zainkasują naprawdę imponującą sumkę.