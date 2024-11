Łzy Igi Świątek w Paryżu, przyznała to długo po czasie. "Nawet ja płakałam"

Malaga gości obecnie i Igę Świątek, i Rafaela Nadala. Polka walczy z reprezentacją Polski w turnieju finałowym Billie Jean King Cup, a Hiszpan ze swoją kadrą we wtorek wejdzie do gry w Pucharze Davisa. To symboliczne, że wiceliderka światowego rankingu ma swój ostatni turniej w sezonie 2024 właśnie tam, gdzie na dniach karierę zakończy jej 38-letni idol. W nagraniu dla Tennis Channel opowiedziała, że płakała po porażce "Rafy" w półfinale Rolanda Garrosa 2021 przeciwko Novakovi Djokoviciowi.