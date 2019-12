Nie tylko Robert Kubica pożegnał się, przynajmniej na razie, z Formułą 1. Po 10 latach startów z wyścigowej elity wyleciał Nico Hulkenberg. - To będzie dla mnie szok - stwierdził Niemiec.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Kubica dla Interii: Mój powrót do F1? Nigdy nie mów nigdy. Wideo TV Interia

Kończący sezon wyścig o Grand Prix Abu Zabi był ostatnim dla Hulkenberga. 32-letni Niemiec nie przedłużył bowiem umowy na 2020 rok z zespołem Renault. W teamie z Enstone zastąpi go Esteban Ocon. W pozostałych zespołach F1 miejsca są już zajęte.



"To będzie dla mnie szok" - stwierdził Hulkenberg cytowany przez oficjalną stronę F1. "Od siódmego roku życia jestem w wyścigowym świecie. Zawsze dążyłem do tego, że znaleźć się w F1. To było całe moje życie" - dodał.



"Byłem w F1 od 10 lat, a teraz czeka mnie przerwa lub w ogóle pożegnanie. Zobaczę, jak sobie z tym poradzę i gdzie znajdę swoje miejsce" - zaznaczył.