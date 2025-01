Debiut Szczęsnego, a tu już problemy. Koszmar. Te obrazki mówią wszystko

FC Barcelona wraca do gry! Podopieczni trenera Hansiego Flicka rozegrają dziś swój pierwszy mecz w 2025 roku, mierząc się na wyjeździe w meczu 1/16 Pucharu Króla z czwartoligową ekipą UD Barbastro.

Dzisiejszy mecz będzie szczególny dla polskich fanów Barcelony, bo po raz pierwszy w historii w jej wyjściowym składzie znalazło się dwóch Polaków - Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny , który tym samym doczekał się oficjalnego debiutu w nowych barwach. Przypomnijmy, że nasz bramkarz trafił do klubu jeszcze w październiku, lecz do tej pory "przyspawany" był do ławki rezerwowych.