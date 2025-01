To świetny wieczór dla kibiców FC Barcelona w Polsce. Wojciech Szczęsny w końcu zanotował debiut w barwach "Dumy Katalonii", a Robert Lewandowski trafił do siatki w meczu Pucharu Króla z UD Barbastro. Kapitan reprezentacji Polski wykazał się chłodną głową... i to dosłownie, jeszcze w pierwszej połowie dobijając czwartoligowego rywala, który ambitnie walczył z gigantem przed własną publicznością.