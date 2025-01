Rewolucja w klubie milionera. Za ścianą Widzewa i ŁKS-u tworzą nowy projekt

W ostatnich miesiącach w Łodzi dzieje się naprawdę dużo . Witold Skrzydlewski, milioner z branży pogrzebowej i kwiaciarskej, w pewnym momencie zapowiedział koniec finansowania żużla. Miał dość krytykujących go kibiców, fatalnej frekwencji na łódzkiej Motoarenie, a także wściekał się na stawki dla zawodników, które w poprzednich latach wzrosły do gigantycznych rozmiarów. Koniec końców Skrzydlewski zmienił zdanie, a teraz ogłosił pozyskanie Jana Konikiewicza, Jakuba Zborowskiego i trenera Janusza Ślączki .

Żużel. Orzeł Łódź. Za ścianą Widzewa i ŁKS-u tworzą nowy projekt

To chyba ostatnia szansa na stworzenie ciekawego żużlowego projektu za ścianą Widzewa oraz ŁKS-u. Nie raz i nie dwa mówiło się, że Łódź jest miastem piłki. Wspomniane nazwiska spróbują to zmienić. - Są to osoby znane i lubiane w środowisku żużlowym. Janek pewnie zajmie się prowadzeniem biura z prawdziwego zdarzenia, Kuba social mediami i sponsorami, a Janusz będzie wykonywać swoją robotę. Tylko pytanie, jak bardzo dostali wolną rękę od Witolda Skrzydlewskiego, ponieważ nadal pozostaje on prezesem - analizuje Zbigniew Fiałkowski.



- Zobaczymy, na jak dużo pozwoli im się rozwinąć. Wspomniane osoby stać na bardzo dużo w żużlu, na pewno mają swoje pomysły na realizację planu postawienia z powrotem Orła na nogi, ale wszystko jest zależne od klasy. Ciekawe, na jak dużo pan Witold im pozwoli. Po sezonie będziemy oceniać - dodaje nasz rozmówca, który przez wiele lat współpracował ze Skrzydlewskim, pełniąc obowiązki wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Sportu Żużlowego.