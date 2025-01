O której mecz Barbastro - FC Barcelona? Gdzie oglądać? Czy zagra Szczęsny? [GODZINA, TRANSMISJA]

1/16 finału Pucharu Króla to czas, w którym do akcji w tych rozgrywkach wchodzą półfinaliści Superpucharu Hiszpanii, czyli Real Madryt, Athletic Club, Mallorca oraz FC Barcelona. "Duma Katalonii" trafiła w tej fazie Copa del Rey na tego samego rywala co rok temu , czyli UD Barbastro. 7 stycznia 2024 roku piłkarze Xaviego Hernandeza wygrali 3:2. W 88. minucie tamtego starcia Robert Lewandowski strzelił gola z rzutu karnego. Przypomnijmy, że później w 1/8 finału wyeliminowali Unionistas, a w ćwierćfinale zatrzymali się na Athleticu.

