Wielkie emocje do samego końca w finale Pucharu Króla. Rafael Nadal nie pomógł

Mimo widocznej przewagi zespołu z Kraju Basków przez większość spotkania to rywale pierwsi zdobyli gola. W 21. minucie po rzucie rożnym pierwszy strzał został zablokowany przez obrońców, drugi obronił bramkarz Julen Agirrezabala , ale w końcu Dani Rodriguez precyzyjnie przymierzył tuż obok słupka i Mallorca cieszyła się z prowadzenia.

Jeszcze przed przerwą Athletic trafił do siatki, ale radość trwała krótko, bo Nico Williams był na spalonym, co potwierdziła analiza VAR. Za to w 50. minucie drużyna z Bilbao zdobyła już gola prawidłowo - po prostopadłym podaniu od Nico Williamsa sytuację sam na sam ze słowackim bramkarzem Mallorki, obchodzącym w sobotę 27. urodziny Dominikiem Greifem bez kłopotu wykończył Oihan Sancet.