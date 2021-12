Zmiany w całych Niemczech będą obowiązywać od 28 grudnia. Początkowo planowano, że pojawią się tylko górne limity liczby widzów na stadionach, jednak w Niemczech, gdzie zaczął dominować wariant omikron, rośnie liczba zachorowań na koronawirusa i postanowiono wprowadzić dużo bardziej restrykcyjne reguły.

Podsumowanie kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasa w każdy poniedziałek o 20:00 - zapraszają: Staszewski, Peszko i goście!

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern Monachium - VfL Wolfsburg. Skrót meczu. WIDEO © 2021 Associated Press

- Wielkie imprezy o charakterze ponadregionalnym nie mogą już odbywać się z udziałem publiczności, zwłaszcza mecze piłki nożnej - powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz cytowany przez "Kickera".



Czytaj także: Lewandowski wyróżniony przez "Kickera"



To oznacza, że Bundesliga wraca do pustych stadionów. Klubu za wszelką cenę chciały tego uniknąć, bo ponownie oznacza to dla nich ogromne straty, ale decyzja władz jest nieubłagana. Niemcy bardzo rygorystycznie podchodzą do przestrzegania obostrzeń i nie ma mowy o żadnych wyjątkach, nawet dla rozgrywek piłkarskich.