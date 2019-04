Eintracht Frankfurt za siedem milionów euro wykupił z Benfiki Lizbona Lukę Jovicia. Serbski napastnik w tym sezonie podbija Bundesligę, ale nie wiadomo, czy niemiecki klub latem zdoła go zatrzymać.

Eintracht aktywował klauzulę wykupu zawodnika, która została zawarta w umowie wypożyczenia z Benfiką. Klub z Lizbony dwa lata temu zgodził się wypożyczyć piłkarza za 200 tys. euro. Teraz zarobi kilkadziesiąt razy więcej, ale w tym czasie wartość Serba poszybowała w górę.

Jović w tym sezonie imponuje formą. 21-letni napastnik strzelił 17 goli w Bundeslidze i jest łączony z transferem do jednego z czołowych europejskich klubów. Serbem mają się interesować m.in. FC Barcelona i Real Madryt. Serwis transfermarkt.de wycenia napastnika na 55 milionów euro.

Eintrachtowi będzie więc trudno zatrzymać Jovicia w drużynie. Serba do pozostania w klubie może jednak skłonić dobry wynik w Bundeslidze.

- Jego celem jest zakwalifikowanie się do Ligi Mistrzów z Eintrachtem. Jeśli to się uda, z pewnością zostanie we Frankfurcie na następny sezon - stwierdził niedawno Milan Jović, ojciec piłkarza.

Na pięć kolejek przed końcem rozgrywek Eintracht zajmuje czwarte miejsce w tabeli Bundesligi, gwarantujące grę w Lidze Mistrzów. Ma jednak tylko punkt przewagi nad piątą Borussią Moenchengladbach.

DG