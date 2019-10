Eddie Hearn wie jak zadowolić kibiców. I zdaje sobie sprawę z tego, że nic tak nie pobudza ich wyobraźni jak walki tych największych i najmocniej bijących, dlatego szykuje wielką galę w lutym. A kto miałby tam wystąpić?

Same gwiazdy - Dillian Whyte (26-1, 18 KO), Aleksander Usyk (17-0, 13 KO), Filip Hrgović (9-0, 7 KO), Dereck Chisora (32-9, 23 KO), David Allen (17-5-2, 14 KO) oraz zwycięzca zaplanowanej na 7 grudnia walki Michaela Huntera (18-1, 12 KO) z Aleksandrem Powietkinem (35-2, 24 KO). Niezłe towarzystwo, prawda?



- Bardzo chciałbym takiej rozpiski w lutym. Chisora nie będzie walczył z Jarrellem Millerem, ale chętnie zobaczę go na przykład z Josephem Parkerem. Bardzo chętnie zaproszę też na ten wieczór Usyka, choć mam od niego jasne powiedziane, że on teraz chce walki o tytuł. Mam nadzieję, że zgodzi się zaboksować jeszcze z kimś innym, na przykład z Chisorą - stwierdził szef grupy Matchroom.