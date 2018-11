"Tyson Fury pokona Deontaya Wildera"

Lawrence Okolie (10-0, 7 KO), jeden z gorętszych prospektów kategorii cruiser, był też jednym z głównych sparingpartnerów Tysona Fury'ego (27-0, 19 KO) podczas jego przygotowań do sobotniej batalii o pas WBC wagi ciężkiej z Deontayem Wilderem (40-0, 39 KO). Olimpijczyk z Rio nie ukrywa, że po wspólnych treningach kompletnie zmienił zdanie odnośnie swojego rodaka.

Okolie - jako przyjaciel Anthony'ego Joshuy - raczej mało pochlebnie wypowiadał się wcześniej o "Królu Cyganów". Wspólne sparingi w Ameryce sprawiły jednak, że... przejrzał na oczy.



I teraz, wbrew temu co mówił kilka miesięcy temu, uważa właśnie Tysona za faworyta sobotniej potyczki.



- Wilder ma swoje zalety, lecz jeśli chodzi o bokserskie IQ Fury jest na zupełnie innej planecie niż on. Zanim przyjechałem na obóz Tysona byłem przekonany, że Wilder skończy go do piątej rundy - mówił pięściarz.



- Teraz wierzę jednak, że Fury wygra to na punkty, albo nawet zastopuje go w samej końcówce - stwierdził Lawrence Okolie.