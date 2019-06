Coraz głośniej o możliwej walce Saula Alvareza (52-1-2, 35 KO) z Siergiejem Kowaliowem (33-3-1, 28 KO). Meksykanin to zawodnik wagi średniej, Rosjanin półciężkiej, jednak sławny "Canelo" chce na stałe zapisać się w historii i zdobyć tytuł mistrzowski czwartej kategorii.

Zdjęcie Saul Alvarez /AFP

Póki co obaj mają inne plany. Alvarez kolejny pojedynek stoczy 14 września, prawdopodobnie w wadze średniej. Niedawno zunifikował trzeci pas tej dywizji. "Krushera" czeka natomiast obowiązkowa obrona tytułu WBO z Anthonym Yarde (18-0, 17 KO). Ten pojedynek również powinien zostać rozegrany we wrześniu. Ale potem... Kto wie?



- Słyszę różne plotki o tym, że "Canelo" chce zmierzyć się z Siergiejem o jego pas. Do tej pory jednak nie dostaliśmy żadnej oferty od grupy Golden Boy. Nie mogę więc powiedzieć, na ile poważne są te plotki. Oczywiście Siergiej jest chętny i otwarty na taką potyczkę. To byłaby historyczna walka - mówi Kathy Duva, promotorka Kowaliowa.