Bob Arum, promotor Terence'a Crawforda (35-0, 26 KO), po jego wygranej nad Amirem Khanem po raz kolejny wyraził chęć zorganizowania pojedynku unifikacyjnego w wadze półśredniej z Errolem Spence'em Jr (25-0, 21 KO).

Zdjęcie Terence Crawford (z prawej) pokonał Amira Khana /AFP

Crawford stopując Khana obronił pas federacji WBO. Spence Jr zasiada z kolei na tronie IBF. Problem w tym, że jego karierę prowadzi Al Haymon, z którym Arum nie ma najlepszych relacji.



- Chcemy tej walki. Ja ją chcę, Terence jej chce i wydaje mi się, że Errol również tego chce. Ale jest jeden facet, który to wszystko blokuje. Nazywa się Al Haymon. Kibice powinni bojkotować jego gale dopóki nie zgodzi się na pojedynek Crawforda ze Spence'em. Jeśli do niego nie dojdzie, będzie to po prostu wstyd dla całej dyscypliny - stwierdził szef stajni Top Rank.



Crawfordowi kończą się powoli ciekawe opcje, gdyż najlepsi "półśredni" - Porter, Pacquiao, Garcia, Thurman, właśnie Spence Jr, a wkrótce również Maidana, boksują na galach Haymona z cyklu PBC. Championowi World Boxing Organization na pocieszenie pozostaje gwarantowana (minimalna) wypłata za wygraną nad Khanem w wysokości 5 milionów dolarów.