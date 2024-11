Pokonał Tysona, teraz może przebierać w ofertach. Fury wraca jak bumerang

Paul i Tyson stworzyli widowisko, choć niekoniecznie sportowe

Pod względem marketingowym, listopadowa batalia okazała się wielkim sukcesem. Tuż po jej zakończeniu wynikami podzielił się Netflix, który transmitował walkę na żywo. Choć Tyson przegrał na punkty, zgarnął aż 20 milionów dolarów, zaś Paul - dwa razy więcej. Fani zgromadzeni na stadionie AT&T w Teksasie byli ukontentowani, choć ewidentnie widać było, jak 58-letni "Żelazny Mike" walczy o przetrwanie mniej więcej od połowy pojedynku. Jego młodszy kolega zaliczył bardzo ważne zwycięstwo - nawet, jeśli nie pod względem sportowym, to pod kątem przyszłości.

Przeciwnicy ustawiają się w kolejce. Z kim teraz zawalczy Paul?

Paul znany jest z tego, że chce wychodzić na ring jak najczęściej. Gdy Tyson wycofał się z lipcowego terminu walki, youtuber z miejsca zastąpił go Mikiem Perrym, którego ostatecznie pokonał. 27-latek tuż po wygraniu z "Żelaznym Mikiem" zapowiedział rychły powrót między liny. Pytanie brzmi: na kogo postawi teraz? Pod względem rozpoznawalności, Brytyjczyk nigdy nie znajdował się w lepszym miejscu.

Angielski dziennik "Daily Mail" wymienił sporo prawdopodobnych nazwisk. Canelo Alvarez jest wielkim marzeniem Paula, ale obecny zunifikowany mistrz wagi super średniej znajduje się obecnie poza sportowym zasięgiem youtubera. Meksykanin nie jest ponoć skłonny do walki z kimś, kto przegrał z Tommym Furym, choć ostatecznie przekonać mogłaby go ogromna wypłata, którą Paul byłby w stanie zagwarantować. Na tym wyliczanka się nie kończy. Anglicy wspominają o Carlu Frochu, Francisie Ngannou, a nawet Conorze McGregorze. Wydaje się jednak, że obecnie 27-latek najchętniej spogląda na rewanżowe starcie z Furym. Młodszy brat Tysona Fury'ego jako jedyny, jak dotąd, zdołał pokonać Paula - miało to miejsce w lutym 2023 roku.