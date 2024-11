Chalidow kompletnie zaskoczył. Nagłe wyznanie legendy, dopiero co świętował

Kibice oraz komentatorzy długo nie mogli uwierzyć w to, co się stało. Same za siebie mówiły obrazki, które wydarzyły się kilka minut po odklepaniu przez popularnego "Bartosa". Pokonany sportowiec w pewnym momencie zalał się łzami, przerywając świętowanie Mameda Chalidowa. Czeczen zareagował błyskawicznie. 44-latek ruszył w stronę rywala, a następnie próbował go pocieszać. "Ja przegrałem trzy walki na początku. Trzy walki. Podniosłem się. Przed tobą jeszcze dużo walki i dużo zwycięstw" - przekazał załamanemu przeciwnikowi.