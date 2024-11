Tyle ludzi oglądało walkę Tysona z Paulem. Streamingowy gigant podał dane

Pojedynek pomiędzy byłym mistrzem świata wagi ciężkiej Mikiem Tysonem a youtuberem Jakiem Paulem, który nie tak dawno rozpoczął rywalizację w boksie miał ogromną oglądalność. Pochwalił się nim serwis streamingowy, który relacjonował to wydarzenie na żywo. Jednocześnie przeprosił za nie d końca stabilny sygnał, na co narzekali widzowie. "Nasze systemy buforujące znalazły się na linach" - napisał w komunikacie do mediów.