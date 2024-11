Niespodziewany transfer last minute. Sponsor rzucił pieniędzmi i wszystko zmienił

Andreas Lyager, Patryk Wojdyło, Robert Chmiel, Patrick Hansen, Vaclav Milik oraz Mateusz Bartkowiak - to seniorskie zestawienie Orła Łódź na nadchodzący sezon. Taki skład stać na utrzymanie w Metalkas 2. Ekstralidze, a przy odrobinie szczęścia zespół z centralnej polski może powalczyć nawet o awans do fazy play-off. To duże zaskoczenie, zważając na fakt, że jeszcze niedawno wydawało się, że Orzeł może nie wystartować w rozgrywkach.

