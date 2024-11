Fatalne atak i obrona. Tylko jeden jasny punkt. Noty Polaków za Szkocję

Jego interwencja przy strzale głową Lyndona Dykesa mogła zapewnić Polsce utrzymanie w Dywizji A Ligi Narodów. Wyciągnął się Skorupski jak długi, sięgnął piłki, choć chyba niemal wszyscy na stadionie i przed telewizorami widzieli już ją w bramce. Wcześniej bronił niezbyt groźne uderzenia McTominaya i Doaka. Raz ratowała go poprzeczka, innym razem słupek. Na minus wpuszczenie lekkiego, taś-taśowego, jak to się w slangu piłkarskim mówi, strzału McGinna. Przy trafieniu na 1:2 nie miał szans.

Gol na 1:1? Stadiony świata. Przyjął i po widłach. Jedna z najpiękniejszych bramek reprezentanta Polski w ostatniej dekadzie, może nawet w XXI wieku, dlaczego mielibyśmy się ograniczać, prawda? Piątkowski wyrasta na jedno z odkryć ostatnich meczów. Probierz, również z powodu kontuzji innych stoperów, coraz odważniej na niego stawia i słusznie. Oczywiście, nie uniknął błędów, to jest naturalnie wpisane w genotyp defensywy tego zespołu, ale był zdecydowanie najlepszy wśród naszych defensorów, również w grze do przodu.

Zapalnik. Jak wszedł z Portugalią, to straciliśmy pięć bramek. Jak wyszedł od pierwszej minuty ze Szkocja, to ogrywał go McTominay, męczył Dykes, zachodzili znienacka McGinn i Doak. Walukiewicz dostał poważną szansę, miał przed sobą reprezentacyjny egzamin maturalny i oblał.