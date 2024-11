Zaoszczędzili 300 tysięcy. Przyćmili Lecha, teraz spadną z ligi

Ta wymiana budzi duże obawy o los PSŻ

Kolejny sezon może już jednak nie być taki dobry. I to pomimo tylko dwóch zmian w kadrze zespołu. Prezesowi Jakubowi Kozaczykowi udało się zatrzymać najskuteczniejszego zawodnika i objawienie sezonu Ryana Douglasa, a także Szymona Szlauderbacha i Mathiasa Nielsena. Na dokładkę wymienił najsłabsze ogniwo Mateusza Dula na obiecującego Niemca Noricka Bloedorna. Problem w drugiej wymianie.

Łoktajew ryzykował, a Smektała tego nie zrobi

Smektała raczej tego nie powtórzy. Były mistrz świata juniorów jest z roku na rok coraz gorszy. W minionych rozgrywkach był największym rozczarowaniem w kadrze FOGO Unii Leszno. Na dokładkę nie robił nic, żeby to zmienić. Widać było, że unika walki w kontakcie. Jeśli nie wyjechał pierwszy ze startu, to nie było z niego żadnego pożytku.

To nie przypadek, że Smektała zszedł ligę niżej. Trudno jednak przypuszczać, że w ślad za tą zmianą przemianie ulegnie też sam zawodnik. Łoktajew był agresywny, szarpał, często jeździł po bandzie, ryzykował. Smektała to nie jest ten typ. On nie pójdzie "na żyletki". PSŻ może na tej delikatnej jeździe wiele stracić. Te punkty ekstra, które wyrywał Łoktajew teraz będą uciekać.