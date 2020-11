Apoloniusz Tajner dla Interii: Narzekania są tylko od jednej osoby. Justyna Kowalczyk skorzystała na sukcesie Małysza. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Apoloniusz Tajner: Ostatnio rozmawiałem z Justyną Kowalczyk na wiosnę. Grupa biegaczek ma wszystko, czego potrzeba. Jeśli są jakieś narzekania, to tylko od jednej osoby. Nasza rola polega na zabezpieczeniu finansowym grupy. Mamy trenera głównego Martina Bajcicaka, który za wszystko w grupie odpowiada i wszystko w grupie układa. Słowacki szkoleniowiec ma bardzo dużą pomoc ze strony Justyny Kowalczyk i to jest oczywiste. Rozmawiałem z nim ostatnio, jest bardzo zadowolony. Nasza kadra przebywa obecnie na zgrupowaniu w Finlandii - mówi w rozmowie z Interią Apoloniusz Tajner. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego odnosi się też do pytań o kadrę mężczyzn biegaczy, naszego jedynaka w kombinacji norweskiej Stefana Kupczaka, kadrę kobiet w skokach narciarskich i o oczekiwaniach wobec alpejczyków.