Apoloniusz Tajner dla Interii: Nie będziemy się mieszać, czy Justyna Kowalczyk ma zostać w kadrze. Wideo WIDEO |

Muszę zaznaczyć z całą mocą, że my w związku mamy bardzo restrykcyjnie pilnowaną zasadę: zarząd powołuje trenera głównego, a on układa sobie już wszystko według własnego uznania. To on powołuje swój sztab szkoleniowy, ludzi do których ma zaufanie i z którymi chce współpracować. Kompletnie się do tego nie mieszamy, nie mieszaliśmy się ani Doleżalowi, ani Wierietielnemu, nie będziemy się mieszać także teraz - mówi w rozmowie z Interią prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner.