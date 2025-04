Prześladował mistrzynię świata. Wyrok sądu nie mógł być inny

Stalker Fridy Karlsson usłyszał wyrok. Sąd był bezwzględny

Policja błyskawicznie skonfrontowała się z mężczyzną, który uprzykrzał życie mistrzyni. Na jego telefonie znaleziono blisko 7300 zdjęć Fridy Karlsson , a także kilkaset wiadomości wysłanych do biegaczki narciarskiej. Podczas przesłuchania 65-latek miał powiedzieć funkcjonariuszom, że swoich działań nie nazwałby stalkingiem - był bowiem przekonany, że zakochał się w sportsmence z wzajemnością . "Czuję, że nie jestem dla nie obojętny, o czym świadczy, że napisała o mnie w mediach społecznościowych. To przecież wyraźnie świadczy o miłości" - tłumaczył wówczas.

Stalker otrzymał zakaz zbliżania się do Karlsson, nie zaakceptował on jednak swojego losu, a sprawa ostatecznie trafiła do Sądu Rejonowego Aangermanland. Ten w środę 9 kwietnia postanowił skazać 65-latka za bezprawne prześladowanie. Otrzymał on jednak wyrok w zawieszeniu. Ponadto mężczyzna musi zapłacić grzywnę w wysokości 40 tys. koron szwedzkich (około 15,5 tys. złotych). Sąd ustalił, że stalker "nie miał złych intencji" wobec sportsmenki, dlatego też uniknie od kary pozbawienia wolności.