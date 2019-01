Witold Bańka o sukcesie Moniki Skinder. Wideo

- Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak szybko praca sztabu szkoleniowego Wierietielny - Kowalczyk przynosi efekty. To jest postęp absolutnie spektakularny i to nie tylko Moniki, ale też innych dziewczyn. To tylko pokazuje, że warto było zaufać temu sztabowi i jestem przekonany, że jest to dopiero początek. Odrodzenie biegów narciarskich - powiedział minister sportu i turystyki Witold Bańka o sukcesie Moniki Skinder, która w Lahti zdobyła srebrny medal mistrzostw świata juniorów w sprincie techniką klasyczną.