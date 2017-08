Debiut Jakuba Serafina w FK Haugesund

Wypożyczony z Lecha Poznań Jakub Serafin zadebiutował w norweskim FK Haugesund. Zagrał 59. minut, a jego drużyna uległa 1-2 Sarpsborg 08 FF.

Zdjęcie Jakub Serafin /Piotr Matusewicz /East News

Serafin zaczął spotkanie w wyjściowym składzie, jako jeden z dwójki środkowych pomocników. Gdy w 59. minucie opuszczał boisko, jego zespół prowadził 1-0.

21-letni pomocnik został wypożyczony z Lecha do byłego rywala "Kolejorza" w eliminacjach do Ligi Europejskiej do końca sezonu. Poprzednie półtora roku Serafin spędził na wypożyczeniu w Bytovii.

Haugesund zajmuje szóste miejsce w tabeli po 17. ligowych kolejkach. Liga norweska gra systemem wiosna-jesień.

