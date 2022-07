Zawodnik poleciał za bandę. Jest diagnoza!

Daniel Bewley, w trakcie czternastego biegu spotkania Betard Sparty Wrocław z zielona-energia.com Włókniarzem Częstochowa, zaliczył koszmarnie wyglądający upadek. Uderzony przez Jonasa Jeppesena pojechał prosto w bandę, uderzył w nią z impetem i przeleciał do pasa bezpieczeństwa, znajdującego się poza torem. Stadion Olimpijski we Wrocławiu zamarł, a Bewley’a odwieziono do szpitala. Wrocławski klub podzielił się z kibicami informacją o stanie zdrowia zawodnika.