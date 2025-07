Polscy siatkarze walczą o złoto. Horror przed półfinałem, decydował tie-break

W sezonie reprezentacyjnym biorą udział nie tylko największe gwiazdy, które grają dla seniorskich kadr . Sporo powodów do radości dają kibicom także młodzieżowe reprezentacje. Zarówno damska, jak i męska drużyna pojedynkuje się obecnie o medale Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy. Tegoroczna impreza rozgrywana jest w Skopje. Na razie do "Biało-Czerwonych" nie można mieć większych zastrzeżeń. W środę zakończyła się dla nich faza grupowa.

Nasi południowi sąsiedzi co prawda przegrali partię otwarcia, lecz błyskawicznie się przebudzili i triumfowali w dwóch kolejnych. "Biało-Czerwoni" ostatecznie zdołali doprowadzić do tie-breaka, lecz w nim ulegli 8:15. Na szczęście porażka nie sprawiła, iż pożegnali się z turniejem . Ba, zajęli oni w tabeli pierwsze miejsce. Następnych przeciwników poznają po tym, gdy zakończą się spotkania rozgrywane w drugiej grupie.

W nieco lepszych humorach do półfinału przystąpią panie. One co prawda przywitały się ze stolicą Macedonii Północnej przegraną potyczką z Węgierkami, ale w kolejnych nie dawały większych szans oponentkom. "Biało-Czerwone" pewnie rozprawiły się z Niemkami (3:1) oraz Chorwatkami (3:0), dzięki czemu mogą z optymizmem spoglądać w przyszłość. I realnie myśleć nawet o powrocie do ojczyzny ze złotymi krążkami.