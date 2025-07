"Idziesz do łazienki". Wstrząsające wyznanie Polki. O 2.00 w nocy pokazała film

Walentyna Jakowienko to wicemistrzyni Polski w skoku o tyczce z 2020 roku . Jako dziecko trenowała gimnastykę sportową, sięgała po złote medale w mistrzostwach Ukrainy. Do naszego kraju przeprowadziła się w wieku 11 lat.

- Nie mam siły, bo to jest dzień w dzień. Idę na trening, coś nagram i jest fajnie. A później idziesz do łazienki płakać i wracasz na trening, żeby znowu było wszystko OK. Wracasz do domu i ścina jeszcze mocniej - relacjonuje.