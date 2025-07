Siatkówka to nie pierwszy wybór Lavariniego. Był w tym dobry, nabył cenne umiejętności

Pierwszą sportową miłością specjalisty z Półwyspu Apenińskiego stało się… karate. To dość nieoczywisty wybór. Portal "Weszlo.com" zapytał więc 46-latka o powody takiej, a nie innej decyzji. " To był czas wielkiej popularności filmów, w których występowali Bruce Lee i Jean-Claude Van Damme . Byłem zafascynowany sztukami walki. Spotkałem grupkę chłopaków, którzy próbowali je ćwiczyć i na bazie tej znajomości zapisałem się na lekcje karate" - przyznał w rozmowie z Jakubem Radomskim.

Polscy kibice powinni się cieszyć, że w pewnym momencie priorytetem dla Stefano Lavariniego stała się siatkówka. Poprowadził on "Biało-Czerwone" do sporej liczby sukcesów i pewnie w Łodzi chciałby dopisać do listy kolejny. Życie trenera nie kręci się jednak tylko wokół ukochanej dyscypliny milionów naszych rodaków. 46-latek jest także znakomitym pokerzystą. Włoch uwielbia Texas Holdem Poker. "W tego typu grze wiele łączy się z matematyką, to nie tylko hazard. Jedną z dróg do właściwej interpretacji rozgrywki jest granie ręki w najlepszy możliwy sposób, w jaki może być zagrana" - oznajmił dla "sport.tvp.pl".