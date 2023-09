Na Polaka nie ma mocnych. Mama ostrzegała

W ostatnich 5 latach Bartosz Zmarzlik wygrał w PGE Ekstralidze 297 z 461 biegów, w których startował. To więcej niż połowa. Jak komuś mało, to dodajmy, że w 444 z tych 461 wyścigów zdobywał punkty, a tylko 12 razy przyjeżdżał do mety ostatni. Polak bije kolejne rekordy. Rok temu sięgnął gwiazd, zdobywając 284 punkty z bonusami, co jest wyczynem nie lada. Jeśli ktoś miałby złamać barierę 300 punktów, to właśnie on. Mama Bartosza mówi, że syn nie lubi przegrywać, ani oddawać biegów innym, a mecze bez kompletu punktów traktuje jak porażkę. To właśnie ta pazerność czyni Zmarzlika najlepszym żużlowcem polskiej ligi ostatnich 5 lat.