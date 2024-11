Kontrowersyjny transfer, kibice pokłócili się o spadającą gwiazdę. Już jest na cenzurowanym

W listopadzie w środowisku żużlowym plotkowano, że Zagar całkowicie zmienił podejście do rozmów o pieniądzach . Najwidoczniej zdał sobie sprawę, że najlepsze lata kariery ma już za sobą i nikt nie zaproponuje mu gwiazdorskiego kontraktu. Po sezonie 2021 opuszczał PGE Ekstraligę tylko na chwilę, ale nie wrócił do niej do tej pory. W Abramczyk Polonii Bydgoszcz (2022) i INNPRO ROW-ie Rybnik (2023) pożegnano go bez żalu. Wysokie wymagania finansowe spowodowały, że wylądował na żużlowym bezrobociu .

Żużel. Matej Zagar. Kontrowersyjny transfer. Co za niespodzianka

Żużel. Unia Tarnów zaryzykowała. Matej Zagar się odrodzi?

Wydarzenia na giełdzie transferowej poukładały się tak, że Słoweniec sześć tygodni później podpisał kontrakt w Tarnowie. Jazdy na żużlu się nie zapomina, więc Zagar jest w stanie wrócić do solidnego punktowania. Unia potrzebuje jednak lidera, dla którego regularne przywożenie "dwucyfrówek" nie będzie problemem. W innym przypadku w 2025 roku znów może zlecieć do Krajowej Ligi Żużlowej.



Kibice zwracają uwagę na to, że zawodnik po przejściach nie musi być najlepszym wyborem. - Spore ryzyko. Nadal brak wyraźnego lidera. - Jakby nie było innych ambitnych zawodników. - Może odpalić, ale może też pogrążyć drużynę. Dajemy kredyt zaufania. - Przyszedł dotrwać do emerytury, jak Ljung na pewnym etapie w Unii. - Sezon o być, albo nie być - napisali kibice pod postem o Słoweńcu, wywierając na nim presję.



Część fanów wzięła Zagara w obronę tłumacząc krytykującym kibicom, że ten żużlowiec ma charakter i rok przerwy od jazdy w Polsce, jest do nadrobienia. - Jakie to polskie, na wszystko kręcić nosem. - Powinniście się cieszyć, a nie narzekać. - Gość ma coś do udowodnienia. - Wolę Mateja niż Pedersena - tak odpowiedzieli w kontrze na krytyczne komentarze.