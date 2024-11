Duży transfer w polskiej lidze. Trzykrotny mistrz Polski ma receptę na sukces

Żużel. Dwa transfery w Unii Tarnów

Unia koniecznie potrzebuje Polaka na U24. Najlepszą dostępną opcją jest Mateusz Dul, były zawodnik m.in. H. Skrzydlewska Łódź oraz #OrzechowaOsada PSŻ-u Poznań. 22-latek w okresie transferowym parafował umowę warszawską (umowa przedłużająca możliwość poszukiwania klubu, bez ustalonych warunków finansowych) ze Śląskiem Świętochłowice. Gdyby beniaminek się na niego zdecydował, to szukający wcześniej pracy w Krajowej Lidze Żużlowej Dul, miałby możliwość pozostania na drugim poziomie rozgrywkowym. W kręgu zainteresowań jest też Jakub Stojanowski.



Tarnowianie chcą wzmocnić jeszcze formację juniorską. Pewny udziału w meczach jest wychowanek Jan Heleniak, jednak potrzebny jest drugi junior, najlepiej z potencjałem aspirującym do roli lidera formacji. Unia planuje zakręcić się wokół młodzieżowców, dla których zabraknie miejsca w klubach ekstraligowych. Słyszymy o sporym zainteresowaniu Franciszkiem Karczewskim z Krono-Plast Włókniarza Częstochowa, pod lupą jest też Bartosz Jaworski z Orlen Oil Motoru Lublin. Jeśli do Tarnowa nie trafiłby żaden Polak U24, to prezes Góral może spróbować ściągnąć dwóch juniorów i jechać trzema w składzie.