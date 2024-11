Cięcia kontraktowe w polskim klubie. Jeszcze tego pożałują

Dariusz Wróbel, nowy prezes ebut.pl Stali Gorzów w krótkim czasie stał się specjalistą od cudów. Najpierw w kilka dni spłacił 6,5 miliona złotych długu, jaki miał klub, a teraz przekonał największe gwiazdy, żeby zgodziły się na obniżkę swoich kontraktów.

Podpisali lukratywne umowy. Stal kupiła ich za 8 milionów

Martin Vaculik i Anders Thomsen podpisali lukratywne umowy z poprzednim prezesem Stali Waldemarem Sadowskim. Obaj dostali około 1,3 miliona złotych za podpis i 13 tysięcy za punkt. Przy 200 punktach obu panów Stal musiałaby zapłacić 8 milionów. Dziś już wiemy, że klubu nie było stać na te umowy. Reklama

Nowy prezes był zdeterminowany, żeby kontrakty renegocjować, bo w innym razie Stal nie miałaby szans na normalną licencję na 2025. Najpewniej dostałaby nadzorowaną, a wtedy warunki dyktowałby ktoś inny. Z zarządzającej rozgrywkami Ekstraligi Żużlowej już kilka tygodni temu popłynął sygnał, że jeśli Stal dostanie nadzór, to umowa jednej z gwiazd zostanie rozwiązana.

W takiej sytuacji Vaculik z Thomsenem nie mieliby powodu do narzekań. Słowaka już teraz chciał wziąć Krono-Plast Włókniarz Częstochowa, a Duńczyk miał kilka ofert. Prezes Wróbel nie chciał jednak nikogo stracić, bo dla Stali byłaby to katastrofa. Z powodu ogromnego zadłużenia klub już zrezygnował z Jakuba Miśkowiaka. A wszystko po to, żeby zaoszczędzić 1,5 miliona złotych.

Teraz Vaculik i Thomsen zrezygnowali z części uposażenia

Zresztą Stal ma przedstawić Ekstralidze wiarygodny plan naprawczy. Bez tego licencji zwykłej nie będzie. I właśnie po to były rozmowy z gwiazdami. Jak udało nam się ustalić, zostały one ukończone i prezes Wróbel może ogłosić kolejny sukces. Zarówno Thomsen, jak i Vaculik zgodzili się na to, żeby zrezygnować częściowo z obiecanego im wcześniej uposażenia. Reklama

Żadna ze stron nie chce zdradzić, ile Stal zaoszczędzi dzięki porozumieniom z największymi gwiazdami. Z naszych ustaleń wynika, że łącznie może chodzić o kwotę na poziomie pół miliona złotych. Dla klubu to dużo, bo jak się dołoży oszczędność z tytułu rezygnacji z Miśkowiaka, to Stal już ma 2 miliony w kieszeni. Zważywszy na to, że klub wciąż jest zadłużony na minimum 6,5 miliona złotych, to te 2 miliony zrobią różnicę.

Cięcia mogą się odbić Stali czkawką

Cała akcja z cięciem kontraktów może się jednak okazać pyrrusowym zwycięstwem, bo Vaculik na rozmowach w jednym z klubów miał powiedzieć, że od 2026 będzie zawodnikiem Orlen Oil Motoru Lublin. Thomsen z kolei ma oferty z Krono-Plast Włókniarza, NovyHotel Falubazu Zielona Góra, ale i też kilku innych klubów.

Prawda jest taka, że Stal już teraz musi się pogodzić z utratą jednej z dwóch gwiazd. Najpewniej Vaculika, bo jeśli faktycznie chce go Motor, to Stal nie ma się co licytować. Nie w sytuacji, w której ma długi.

Vaculik najpewniej odejdzie, mogą powalczyć o Thomsena

Natomiast walka o zatrzymanie Thomsena ma sens. Jasne, że ostatnim cięciami klub nie zachęcił Duńczyka, ale z drugiej strony Thomsen ma rekordowy budżet sponsorski złożony z okolicznych firm. Krzysztof Sudak, menadżer zawodnika jest świetnie zorientowany na gorzowskim rynku i to też jest argument za pozostaniem Thomsena w Stali. Jeśli żużlowiec ruszy w Polskę, to nawet wyższy kontrakt może nie zrekompensować mu strat w sponsorach. Reklama

Stal zdecydowanie ma jednak o czym myśleć, bo ostatnie cięcia oznaczają, że w 2026 zobaczymy już całkiem inną, nową Stal. Niekoniecznie gorszą, bo jednak Vaculik za rok zaliczy w Gorzowie siódmy sezon (z 2-letnią przerwą na Falubaz), a Thomsen jeździ nieprzerwanie od 7 lat. Już w tym roku było widać, że obecny układ się wypalił.

Dariusz Wróbel w lewym górnym rogu. W tle kibice Stali Gorzów. / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

Martin Vaculik / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński