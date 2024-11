Gwiazda Motoru do wzięcia. Dojdzie do trzęsienia ziemi

Orlen Oil Motor Lublin pozostawił ten sam skład na przyszły rok. Jakub Kępa po raz pierwszy porzucił swój schemat, w którym co sezon wymieniał przynajmniej jedno lub dwa ogniwa. Biznesmena zawsze interesowała ewolucja, a nie wywracanie zespołu do góry nogami. To mogła być jednorazowa akcja. Za chwilę Fredrik Lindgren i Jack Holder będą musieli mieć się na baczności. Obaj nieco obniżyli loty i jeden z nich najpewniej wyleci z klubu.