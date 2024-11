Motor Lublin pozbędzie się zawodnika. To ostatnia deska ratunku

Jakub Kępa, prezes Motoru, w ostatnich latach stworzył potęgę. Stworzył wręcz potwora, z którym nikt nie jest w stanie rywalizować . Przebywanie w towarzystwie najlepszych żużlowców na świecie jest czymś cennym, jednak Jaworski w całym poprzednim sezonie odjechał w PGE Ekstralidze zaledwie cztery wyścigi . U24 Ekstraliga to nie to samo, co rywalizacja z doświadczonymi i ukształtowanymi już rywalami. Dariusz Stenka zachęca Motor do wypożyczenia wychowanka.

Żużel. Transfery. Motor Lublin wypożyczy Bartosza Jaworskiego?

Długo wydawało się, że duet młodzieżowców Motoru na sezon 2025 stworzą Bańbor i Jaworski. Faworytem do awansu do PGE Ekstraligi była przecież Abramczyk Polonia Bydgoszcz, do której miał wrócić Wiktor Przyjemski. Tak się jednak nie stało, bydgoszczanie przewrócili się na ostatniej przeszkodzie - na INNPRO ROW-ie Rybnik. Prezes Kępa nie pozwolił na odejście mistrza świata juniorów, co stawia w trudnym położeniu Jaworskiego. - To było pewne, że nie odpuszczą i Wiktor nadal będzie jeździć w Lublinie - podsumowuje Stenka.