Znany milioner od ściany do ściany. Zaskakujący zwrot akcji w polskiej lidze

Już w trakcie sezonu Skrzydlewski zapowiedział sprzedaż klubu za symboliczną złotówkę nawet... bezdomnemu . Po kilku tygodniach przeszedł od słów do czynów, ale - zdaniem milionera - nie zgłosił się nikt, kto byłby w stanie zagwarantować, że zespół wystartuje w Metalkas 2. Ekstralidze. 13 października podczas spotkania z kibicami doszło nawet do słownej awantury.

Żużel. Witold Skrzydlewski pokłócił się z kibicami, a teraz takie coś

- Dzień dobry Państwu. Przedstawię się, bo może niektórzy nie wiedzą, jak się nazywam. Jestem Witold Skrzydlewski, syn Adama i Heleny. Jestem prezesem i zarazem właścicielem tego klubu. Dla niektórych jestem trumniarz, chu*, gruba świnia, knur i jeszcze wiele, wiele innych rzeczy moglibyśmy mówić. Ale ja się tym nie przejmuję - takie słowa miesiąc temu przywitały kibiców. W trakcie spotkania z ust działacza oraz kibiców wychodziły naprawdę mocne słowa. Wydawało się, że to jest koniec żużla w Łodzi.



Milioner tak się zarzekał, aż w końcu zlecił Maciejowi Jąderowi rozmowy z zawodnikami i budowę zespołu na następny sezon. - Nie liczyłem, że spotkamy się jeszcze na takiej konferencji. Wydarzyły się jednak rzeczy, które doprowadziły do tego, że wystartujemy w rozgrywkach w sezonie 2025. Po pierwsze znalazła się duża grupa ludzi - obecnych sponsorów i mam nadzieję, przyszłych, która dążyła do tego, żebyśmy jednak wystartowali - powiedział Skrzydlewski na konferencji prasowej.



Nieaktualne są więc słowa o tym, że milioner nie przeznaczy już na żużel żadnego grosza. Mówi się, że kwota za podpisy zawodników może oscylować w okolicach 1,5 miliona złotych. To mało, jak na obecne czasy. - Nie poddaliśmy się także wąskiej grupie ludzi, która postanowiła na nas wymóc, żebyśmy się żużlem już nie zajmowali. Oczywiście duży wpływ na pozostanie miała również moja rodzina, która jasno powiedziała: Nie daj się. Na dziś wielu ludzi zdecydowało nam się pomóc, dlatego podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do rozgrywek. Uważam, że mieszkańcy tego miasta zasługują na to, żeby motory nadal tutaj warczały - dodał.