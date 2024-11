Niechciany gwiazdor spadł na cztery łapy. To ostatnia szansa na wielki kontrakt

Kacper Pludra długo liczył na pozostanie w ZOOleszcz GKM-ie Grudziądz. Ostatni sezon miał bardzo słaby i chciał zmazać plamę. Takiej szansy jednak nie dostanie, bo w notesach działaczy był tylko opcją "B". - Priorytetem dla nas było zakontraktowanie Jakuba Miśkowiaka. Gdyby ten transfer nie wyszedł, wówczas wrócilibyśmy do Kacpra - mówił w rozmowie z Interią prezes Marcin Murawski.

Pludra został na lodzie. ROW spadł mu z nieba

Wydawało się, że skreślenie w Grudziądzu może mieć poważne konsekwencje dla Pludry. W końcu po tak kiepskim roku nie mógł liczyć na przesadne zainteresowanie. W zasadzie ratował go tylko status zawodnika U-24, bo tacy ciągle są w cenie. W każdym razie z pomocną dłonią przyszedł mu Krzysztof Mrozek. Początkowo w kontekście zespołu beniaminka PGE Ekstraligi mówiło się o zupełnie innych nazwiskach. Prezes rybniczan zdecydował się jednak zaryzykować i sfinalizował ten kontrakt.

Prawdopodobnie więc gdyby nie oferta z Rybnika, to Pludra musiałby szukać sobie klubu w 2. Metalkas Ekstralidze, a może nawet w Krajowej Lidze Żużlowej. Jego problemem był też fakt, że na zapleczu PGE Ekstraligi czołowe kluby już miał domknięte składy, wiec zawodnikowi pozostałby niewielki wybór. Zasadniczo w potrzebie była tylko Unia Tarnów i Orzeł Łódź. Oba kluby płacą jednak skromnie. Kwoty za podpis oscylują w granicach 100-150 tys. za podpis, a za punkt nawet 3 tys. złotych. To przepaść w porównaniu z zarobkami, do jakich Pludra przyzwyczajony był w ostatnich latach.