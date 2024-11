W polskim klubie oszaleli. Był najlepszy, a chcą zwrotu kasy

Leon Madsen po ośmiu latach zmienił pracodawcę. Nowym klubem Duńczyka został NovyHotel Falubaz Zielona Góra. To prawdziwy hit transferowy, który Madsena uczyni być może najlepiej zarabiającym w lidze. W środowisku mówi się, że za sezon może zarobić nawet ponad 5 milionów złotych.

Chcą zwrotu kasy. To niedorzeczne

Z doniesień medialnych wynika, że Leona Madsena czeka proces przed Trybunałem PZM. Powodem tego ma być zwrot niewykorzystanych środków na przygotowanie do sezonu. Wydaje się, że to kompletna abstrakcja, a prawdziwym powodem może być odejście Madsena z Włókniarza w nie najlepszym stylu. Reklama

Jak doskonale wiemy, Duńczyk poprawił swoje wyniki w stosunku do poprzedniego sezonu. Był trzecim najlepszym żużlowcem w lidze, a tylko raz zdobył mniej niż 10 punktów. Wobec tego, zarzucanie mu braku przygotowania jest co najmniej dziwne. W zasadzie gdyby nie on, to Włókniarz spadłby z PGE Ekstraligi, bo w najważniejszych momentach jechał jak z nut.

Totalna parodia. To nie do obrony

Zarzuty dla Madsena są kompletnie irracjonalne. W zasadzie nie ma żadnej definicji, która wyjaśnia przygotowanie do sezonu. Dla niektórych mogą równie dobrze być to wakacje, które odprężają, dzięki czemu zawodnik wchodzi do sezonu z czystą głową. I by się tak obronił. Tym bardziej, taki zawodnik, od którego lepszy byli tylko Artiom Łaguta i Bartosz Zmarzlik.

Podobny proces czeka Maksyma Drabika i Mikkela Michelsena. W ich przypadku jednak wyniki były niesatysfakcjonujące. Takie działania władz Włókniarza może odbić się czkawką. Czołowi zawodnicy, widząc, że takie coś się dzieje mogą nie chcieć w przyszłości przechodzić do Włókniarza.

Przecież na dobrą sprawę, takiego Madsena to powinni nosić na rękach za te osiem lat. Zawsze był w czołowej piątce najlepszych żużlowców, a Ci podobno w podziękowaniu chcą od niego zwrotu kasy za to, że jego przygotowanie do sezonu było wątpliwe. Można to nazwać cyrkiem na kółkach. Reklama

Zamyślony Leon Madsen. / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

Leon Madsen / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski