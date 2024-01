Kibice źli na klub. Padają mocne słowa

Orzeł Łódź. Kibice źli na klub

Ktoś najwidoczniej nie przemyślał jednej bardzo ważnej rzeczy. Ten termin, łagodnie mówiąc, jest mało komfortowy dla kibiców. Zarówno dla młodszych, jak i tych troszkę starszych . - Dzieci w szkole, a rodzice w pracy . Bardziej chodziło, żeby obejrzeć trening na torze i mieć możliwość wejścia do parku maszyn. Brawo za pomysł, gorzej z realizacją . - Super, że o tym pomyśleliście, było obiecane. Gorzej, że o tej godzinie w poniedziałek to mało kto może w ogóle przyjść - piszą kibice. Wskazują nawet konkretny termin, w którym można było zorganizować to wydarzenie. Chodzi im o okres ferii zimowych . Dzieci i młodzież z województwa łódzkiego odpoczną od szkół dopiero od 29 stycznia do 11 lutego. Właśnie ferie rozpoczęli uczniowie z następujących województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego oraz zachodniopomorskiego.

Klub przypomniał, kibice odpowiedzieli

Minęło parę dni i klub przypomniał kibicom o akcji. - Pomysł bardzo dobry, godzina niestety nietrafiona, a szkoda. - Godzina do kitu albo nie ten dzień. Czemu nie w weekend? - Dorośli w pracy, dzieci w szkołach. Ocena niedostateczna dla działu promocji klubu. - Dużo ludzi pewnie by przyszło, gdyby nie to, że trzeba mieć karnet z tamtego sezonu. Reklama leci wam koło nosa. - To inni są gorsi, by obejrzeć? Szkoda, że nie karnetowcy z VIP - zwracają uwagę rozzłoszczeni fani. Jak widać, złość im nie minęła.



Na małą obronę klubu z Łodzi możemy tylko przypomnieć, że kluby organizują obozy z przynajmniej kilkotygodniowym wyprzedzeniem i spotkania z fanami są tylko dodatkiem. Zawodnicy też mają swój indywidualny plan przygotowań do rozgrywek. Podczas ferii zimowych przyjazd mógłby niektórym żużlowcom zwyczajnie nie pasować.