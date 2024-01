Żużel. Tomasz Gollob doczekał się następców. Polonia Bydgoszcz ma to "coś"

Bartosz Zmarzlik przebił sukcesy Tomasza Golloba w Grand Prix

Polonia Bydgoszcz to kuźnia talentów?

Po latach Gollob doczekał się następców, z których cała Bydgoszcz jest dumna (Gollob to wychowanek Polonii). To czas Szymona Woźniaka, który od 2015 roku jeździ na obczyźnie, ale na każdym kroku podkreśla swoje przywiązanie do Polonii . W nadchodzącym sezonie zadebiutuje jako stały uczestnik cyklu Grand Prix, siedem lat temu wywalczył swój największy sukces w karierze, a mianowicie tytuł Indywidualnego Mistrza Polski. Los chciał, że zrobił to na torze w Gorzowie, czyli tam, gdzie jego kariera rozkwitła na dobre.

Los juniora w rękach klubu. Są dwa wyjścia



Teraz na ustach wszystkich jest Wiktor Przyjemski, najlepszy zawodnik I ligi (aktualnie Speedway 2. Ekstraligi) i bohater hitu transferowego. Żegnał się z Polonią ze łzami w oczach. Sytuacja zmusiła go do odejścia, a dokładniej mówiąc, to chęć rozwoju. Do końca wierzył, że bydgoszczanie awansują do PGE Ekstraligi. Gdyby tylko tak się stało, to do transferu do Platinum Motoru Lublin by nie doszło. Podpisał z mistrzami Polski tylko roczną umowę.



Kto wie, czy "złote dziecko" po tym sezonie nie wróci do domu. Polonia w końcu jest faworytem do awansu, choć kilka drużyn ma konkurencyjne składy. Przyjemski, wielokrotnie już tłumaczył, że przy wyborze nowego miejsca pracy nie kierował się pieniędzmi, tylko przede wszystkim tym, że w Lublinie będzie miał się od kogo uczyć. Z tym faktem nie można polemizować, skoro w Motorze jeździ trzech zawodników, którzy w zeszłorocznym cyklu Grand Prix znaleźli się w czołowej czwórce.



W kolejce czekają kolejni zdolni młodzi zawodnicy na czele z Maksymilianem Pawełczakiem. Polonia Bydgoszcz w ostatnich latach doczekała się wielu talentów. To oczywiście też efekt pracy trenera Jacka Woźniaka. Przykład Przyjemskiego pokazuje, że w tym klubie można się prawidłowo rozwijać.



