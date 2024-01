Gwiazdor został mistrzem kraju. Piękna Polka szczęśliwa

Indywidualne Mistrzostwa Australii przeszły do historii. Tytuł zdobył Rohan Tungate, który w decydującym turnieju wyprzedził Maxa Fricke'a i to na jego szyi zawisło złoto. Szczęśliwa musi być wybranka żużlowca - Polka Alicja Sękowska. To znana prezenterka oraz wokalistka. Para pod koniec 2023 roku doczekała się pierwszego dziecka, a 2024 rok Australijczyk rozpoczął od złota w IM swojego kraju.