Kibice pytają, czy to o nim śpiewa Sanah?

Niezwykle istotny będzie ten najbliższy mecz. Rybniczanie podejmą u siebie Wybrzeże Gdańsk. I jeszcze kilka tygodni temu byłoby faworytem. Ale teraz nie są. Wybrzeże przeszło niebywałą przemianę i jedzie jak z nut. To goście będą faworytem w Rybniku. Ale oni nic na chwilę obecną nie muszą. To ROW musi.

To o Mrozku jest hit lata

Kibice najwięcej pretensji mają do Krzysztofa Mrozka. Zarzucają mu złe transfery, niewłaściwe zarządzanie klubem oraz wybitnie konfliktowy charakter. Niektórzy twierdzą, że hit Sanah i Dawida Podsiadły "Ostatnia nadzieja" jest właśnie o Mrozku. Rzekomo pasują do niego zwłaszcza słowa zacytowane na początku tekstu.

Co jasne, te opinie należy traktować z wielkim dystansem, ale fakty są takie, że rskład zmontował prezes Mrozek kiepski. Strach pomyśleć, co by było, gdyby nie awaryjnie wzięty Klindt. Choć on też szału nie robi.