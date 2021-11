Jego klub spada on zostaje w eWinner 1. Lidze!

19-letni reprezentant znanego żużlowego klanu Rempałów zadebiutował w lidze w sezonie 2019. Od tamtego roku zdobywał punkty dla macierzystej tarnowskiej Unii. Teraz, po jej spadku, zdecydował się opuścić klub, w którym się wychował i przenosi się do innego spadkowicza - zielonogórskiego Falubazu. Rempała ma pomóc drużynie z województwa lubuskiego szybko powrócić do PGE Ekstraligi.

Wychowanek tarnowskiej Unii w pierwszej oficjalnej wypowiedzi po podpisaniu umowy, zachwalał współpracę z zielonogórzanami. - Od pierwszych rozmów fajnie mi się układa współpraca z zarządem - powiedział klubowym mediom Falubazu. Młody żużlowiec zdaje sobie sprawę z jakim wyzwaniem będzie się mierzył jako żużlowiec utytułowanego klubu. - Chcemy awansować do Ekstraligi. Pierwsza liga jest strasznie mocna, to nie to co dawniej. Pewnie będzie teraz najsilniejsza od lat dzięki nowym zawodnikom, którzy mają ekstraligowe doświadczenie - spostrzegł Rempała.

Reklama

Falubaz zadowolony z transferu Dawida Rempały

W równie optymistycznym tonie wypowiada się druga strona umowy, czyli Stelmet Falubaz, reprezentowany przez prezesa ZKŻ SSA, Wojciecha Domagałę. - Rozmowy z Dawidem i jego tatą Tomaszem nie trwały długo. To konkretni ludzie, którzy wiedzą, czego chcą i co mogą zaoferować drugiej stronie. Cieszę się, że zawodnik z tak dużym żużlowym nazwiskiem dołącza do naszego zespołu - powiedział prezes Falubazu.

W zeszłym roku formacja juniorska była piętą Achillesową zielonogórskiej drużyny. Średnia Falubazu w drugim biegu była najgorsza w całej lidze. Nie może więc dziwić, że z transferu młodego żużlowca cieszy się trener Falubazu, Piotr Żyto. - Dawid z pewnością ma duży potencjał. Obserwowaliśmy występy tego zawodnika w sezonie 2021 i wielokrotnie prezentował się z bardzo dobrej strony. Nieźle wypadł też podczas Memoriału Rycerzy Speedwaya, który odbył się we wrześniu w Zielonej Górze. Dawid wzmacnia przede wszystkim naszą formację juniorską. Jego pierwszoligowe doświadczenie z poprzednich lat może okazać się dla nas bardzo ważne - powiedział trener przy okazji ogłoszenia podpisania umowy.

Dawid Rempała to drugi oficjalnie ogłoszony zawodnik w kadrze Stelmet Falubazu Zielona Góra na sezon 2022. Wcześniej klub pochwalił się zatrzymaniem w kadrze Maxa Fricke’a. Ponadto, w Zielonej Górze zostanie Piotr Protasiewicz, a spodziewane są jeszcze transfery Krzysztofa Buczkowskiego i Rohana Tungate’a.