No i jest już pierwsze 6:0, 6:0 w BJK Cup. W meczu niedawnej rywalki Świątek

Zmagania w Billie Jean King Cup odbywają się na kilku poziomach - obowiązuje tu system spadków i awansów. W tym roku system zmagań w elicie nieco się zmienił - w turnieju finałowym wystąpi tylko osiem zespołów, a nie 12, jak ostatnio. I o kwalifikacji do tego turnieju, który w listopadzie odbędzie się w Chinach, decyduje miniturniej, a nie mecz dwóch reprezentacji .

Polki w poprzedniej edycji były w półfinale, przegrały dramatyczne spotkanie z Włoszkami. Decydowało starcie debli, Sara Errani i Jasmine Paolini minimalnie pokonały Igę Świątek i Katarzynę Kawę. Mimo że Polki były o mały kroczek, by doprowadzić do trzeciego seta. Włoszki wygrały ten turniej, zwany też mistrzostwami świata. I bez gry zostały zakwalifikowane do finału.