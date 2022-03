Marcin Blauth dla Interii: Będa zmiany u Maryny Gąsienicy-Daniel. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Na pewno to, co zrobiła w tym sezonie Maryna Gąsienica-Daniel, to nie jest jej ostatnie słowo. Będą zmiany w jej sztabie technicznym. Planujemy poszerzenie zespołu, aby niczego jej nie brakowało i w przyszłym sezonie osiągała jeszcze lepsze wyniki - mówi w rozmowie z Interią Marcin Blauth, wiceprezes Polskiego Związku Narciarskiego.