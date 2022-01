Piotr Michalski: To był mocny bieg i dobry wynik. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Na szóstym miejscu w rywalizacji na 1000 metrów podczas mistrzostw Europy w Heerenveen uplasował się Piotr Michalski. – Jestem z tego biegu zadowolony, chociaż bardzo dużo mnie kosztował. Miał bardzo dużo optymistycznych akcentów, choćby to, że miałem najszybsze sześćset metrów na tych zawodach. Także myślę, że to jest bardzo budujące moją pewność siebie. Spodziewałem się, że ta końcówka będzie ciężka, bo jednak okres świąt i nowego roku spowodował troszkę przerwy od lodu, a teraz wchodzimy znów w trening, także naturalną siłą rzeczy jest to, że nie jesteśmy teraz, na szczęście, w optymalnej formie. A mimo tego był mocny bieg i dobry wynik – mówił Michalski.