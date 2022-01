Polskie łyżwiarki szybkie: To było świetne rozpoczęcie mistrzostwo Europy! WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Początkowo polska drużyna miała ścigać się z Holenderkami, ale te w ostatniej chwili się wycofały. W tym momencie biało-czerwone były głównymi faworytkami do złota i nie zawiodły – drugą na mecie Białoruś wyprzedziły o blisko cztery sekundy!





– Myślę, że to była formalność po tym, jak sytuacja zmieniła się przed startem, bo wycofały się bardzo mocne Holenderki. Wyszło bardzo dobrze i myślę, że to jest taki fajny przedsmak kolejnych startów w następnych dniach – mówiła Andżelika Wójcik.





– Fajne rozpoczęcie mistrzostw Europy i tego nowego roku. Wprawdzie sprint drużynowy nie jest konkurencją olimpijską, ale cały czas są nadzieję, że jednak w końcu się pojawi w programie igrzysk – dodała Karolina Bosiek.