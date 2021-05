Andrzej Bargiel: Chcę się trochę nacieszyć wolnością. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Teraz chciałbym się przede wszystkim trochę nacieszyć wolnością. Przed wyprawą do Pakistanu te możliwości były mniejsze. Myślę jednak, że szybko wrócę do treningów i będę zastanawiał się nad tym co dalej - mówi himalaista i skialpinista Andrzej Bargiel. W maju jako pierwszy człowiek w historii zdobył dziewiczy szczyt Yawash Sar II w Pakistanie i zjechał z niego na nartach.