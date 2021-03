MŚ w short tracku. Nikola Mazur: Mam awans na dwóch dystansach, więc całkiem nieźle (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Mazur wprawdzie nie awansowała do półfinału na 1500 metrów, przyjeżdżając do mety w swoim biegu na czwartej pozycji, ale wywalczyła za to promocję do ćwierćfinałów na 1000 i 500 metrów. W obu biegach w tych konkurencjach Polka finiszowała jako druga.